प्रयागराज में 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर विकसित होगी कैटल कॉलोनी, पशुपालकों को लीज पर मिलेंगे प्लॉट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर की घनी आबादी वाले इलाकों में मवेशियों का जमावड़ा और उनसे होने वाली गंदगी की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम अब कैटल कॉलोनी विकसित करेगा। रसूलपुर मरियाडीह में कान्हा गौशाला के पास लगभग 100 बीघे से जमीन पर इसके निर्माण की तैयारी है। इसके लिए नजूल की जमीन चिह्नित कर भूखंड विकसित किए जाएंगे।

योजना के पहले चरण में बदलापुर अहिराना के पशुपालकों और उनके मवेशियों को यहां शिफ्ट किया जाएगा। नगर निगम की योजना के मुताबिक वार्ड संख्या 43 आजाद स्क्वायर के बदलापुर अहिराना में रहने वाले करीब 15 पशुपालकों के 500 से अधिक मवेशियों को कैटल कॉलोनी में बसाया जाएगा।

यहां पशुपालकों को व्यवस्थित भूखंड लीज पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे अपने मवेशियों को एक निर्धारित स्थान पर रख सकें। इससे रिहायशी इलाकों की सड़कों पर मवेशियों के विचरण, यातायात में बाधा और गंदगी की समस्या कम होगी। कैटल कॉलोनी के लिए जमीन चिह्नित करने और उसे विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।