प्रयागराज में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर ने साइकिल सवार किशोर कुचला, मौत से आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के धूमनगंज के भोला का पुरवा मोहल्ले में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। यहां साइकिल से जा रहे 13 वर्षीय प्रिंस को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद जब तक स्थानीय लोग पहुंचते, ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।

फरार ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग जानकारी हुई तो बिलखते घरवालों के साथ आसपास के लोग पहुंचे। नाराज घरवालों ने स्थानीय लोगों के साथ मौके पर हंगामा शुरू कर। उन्होंने फरार ट्रैक्टर चालक की तत्काल गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की। इधर दुर्घटना और हंगामे की सूचना पर एसीपी धूमनगंज रवि गुप्ता भी थानेदार और फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपित फरार ट्रैक्टर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर गुस्साए लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

बाइक की टक्कर से शिक्षक की मौत घर से पैदल टहलने के लिए निकले 42 वर्षीय शिक्षक मनीष सिंह को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। इससे उनकी मौत हो गई तो परिवार में मातम छा गया। धूमनगंज थाना क्षेत्र के मीरापट्टी मुहल्ले में मनीष सिंह अपनी पत्नी नेहा, बेटा किट्टू और बिट्टू के साथ रहते थे। वह एक निजी स्कूल में शिक्षक थे। रविवार शाम वह अकेले टहलने के लिए पैदल निकले थे। कुछ देर बाद घरवालों को पता चला कि सड़क हादसे में जख्मी हो गए।