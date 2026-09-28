प्रयागराज के सिविल लाइंस में होटल की आड़ में चल रहे हुक्का बार का भंडाफोड़, पुलिस की छापेमारी में संचालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के पॉश इलाके सिविल लाइंस स्थित द ग्रेट होटल में लंबे समय से चल रहे हुक्का बार का रविवार रात भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने यहां छापेमारी करते हुए होटल संचालक शहर के सुल्तानपुर भावा निवासी अब्दुल कादिर को पकड़ लिया।

अब्दुल कादिर पर केस दर्ज छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से आठ हुक्का सेट, चिलम, हुक्का पाइप, तंबाकू का पैकेट समेत अन्य सामान बरामद किया। मामले में दारोगा दीपक कुमार की तहरीर पर सिविल लाइंस पुलिस ने संचालक अब्दुल कादिर के खिलाफ मुकदमा कायम किया है।

पत्रिका चौराहे के निकट है द ग्रेट होटल सिविल लाइंस में पत्रिका चौराहे के पास स्थित द ग्रेट होटल के तीसरे तल पर हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। रविवार रात यहां तमाम युवक पहुंचे और हुक्का पीकर निकल गए। तभी सिविल लाइंस पुलिस ने छापेमारी की तो कमरे से धुआं उठ रहा था। वहां मौजूद संचालक अब्दुल कादिर से पूछताछ़ की गई तो हुक्का बारे में बारे में बताया। तब उसे पकड़कर थाने ले जाया गया और मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की गई।