पथरचट्टी रामलीला कमेटी के 'राम' को इंस्टाग्राम पर किया बदनाम, AI से गलत वीँडियो बनाकर प्रसारित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ऐतिहासिक पथरचट्टी रामलीला कमेटी के 'राम', इंस्टाग्राम पर हुए बदनाम। जी हां, इंटरनेट मीडिया पर आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद उनका गलत वीडियो तैयार करके प्रसारित किया गया। इससे उनकी छवि धूमिल हो रही है। इससे परेशान कलाकार ने करेली थाने में अपनी पत्नी व हैकर के खिलाफ आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

करेली इलाके के रहने वाले हैं कलाकार बताया गया है कि करेली थाना क्षेत्र के गंगागंज मुहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति कलाकार हैं। वह पथरचट्टी रामलीला कमेटी में राम का पात्र निभाते हैं। कलाकार का आरोप है कि घरेलू विवाद के कारण उनकी पत्नी मायके में रह रही है। पत्नी इंस्टाग्राम की यूजर है।

पत्नी ने शराब पीते हुए वीडियो में दिखाया आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले पत्नी ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से उन्हें और उनके परिवार के बारे में अमर्यादित और अशोभनीय वीडियो शेयर किया। एआई से वीडियो बनाकर उन्हें शराब पीते हुए दिखाया गया। करीब 20 दिन पहले लगातार गलत वीडियो प्रसारित करके बदनाम किया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार मानसिक रूप से काफी परेशान है।