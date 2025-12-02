Prayagraj Suicide Case : बीएससी की छात्रा ने फंदे पर लटक कर दी जान, सुबह उठी तो सामान्य थी, फिर ऐसा क्या हुआ?

संसू, हनुमानगंज‌‌ (प्रयागराज)। गंगापार के सराय इनायत थाना क्षेत्र के सराय लाहुरपुर गांव में ह्दयविदारक घटना हुई। बीएससी की छात्रा ने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। आत्मघाती कदम उठाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भाइयाें के साथ गांव में रहती थी छात्रा सराय लाहुरपुर गांव निवासी राम शिरोमणि मिश्रा की 22 वर्षीय पुत्री बबिता मिश्रा बीएससी फाइनल इयर की छात्रा थी। बताया जाता है कि उसके पिता पुराने मुकदमे में वांछित चल रहे थे, पिछले पांच माह से वह नैनी जेल में हैं। छात्रा अपने भाइयों के साथ गांव में रहती थी।

रोशनदान से झांका तो अवाक रह गए भाई बड़े भाई अधिवक्ता विवेक मिश्रा ने बताया कि बबिता मंगलवार सुबह उठी तो सब सामान्य था। नित्य क्रिया करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो उन्होंने आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस पर दरवाजा खटखटाया। इसके बाद रोशनदान से देखा तो दुपट्टे के सहारे पंखे के चुल्ले से लटक रही थी।

फोरेंसिंक टीम ने भी जांच की इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सराय इनायत थाने की पुलिस ने दरवाजा काटकर बबिता के शव नीचे उतारा गया। मौके पर पहुंचे एसीपी थरवई चंद्रपाल सिंह व फोरेंसिक टीम ने कमरे की तलाशी ली व छानबीन की। अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।