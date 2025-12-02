Language
    Prayagraj Suicide Case : बीएससी की छात्रा ने फंदे पर लटक कर दी जान, सुबह उठी तो सामान्य थी, फिर ऐसा क्या हुआ?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    प्रयागराज के सराय इनायत क्षेत्र में एक बीएससी छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका, बबिता मिश्रा, अपने भाइयों के साथ रहती थी क्योंकि उसके पिता जेल में हैं। सुबह वह सामान्य थी, लेकिन बाद में कमरे में बंद हो गई और प्रतिक्रिया नहीं दी। भाइयों ने रोशनदान से देखा तो वह लटकी हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए मोबाइल को जब्त कर लिया है।

    प्रयागराज के सरायइनायत क्षेत्र के एक गांव में बीएससी की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या कर ली। 

    संसू, हनुमानगंज‌‌ (प्रयागराज)। गंगापार के सराय इनायत थाना क्षेत्र के सराय लाहुरपुर गांव में ह्दयविदारक घटना हुई। बीएससी की छात्रा ने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। आत्मघाती कदम उठाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन कर रही है।

    भाइयाें के साथ गांव में रहती थी छात्रा  

    सराय लाहुरपुर गांव निवासी राम शिरोमणि मिश्रा की 22 वर्षीय पुत्री बबिता मिश्रा बीएससी फाइनल इयर की छात्रा थी। बताया जाता है कि उसके पिता पुराने मुकदमे में वांछित चल रहे थे, पिछले पांच माह से वह नैनी जेल में हैं। छात्रा अपने भाइयों के साथ गांव में रहती थी।

    रोशनदान से झांका तो अवाक रह गए भाई  

    बड़े भाई अधिवक्ता विवेक मिश्रा ने बताया कि बबिता मंगलवार सुबह उठी तो सब सामान्य था। नित्य क्रिया करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो उन्होंने आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस पर  दरवाजा खटखटाया। इसके बाद रोशनदान से देखा तो दुपट्टे के सहारे पंखे के चुल्ले से लटक रही थी।

    फोरेंसिंक टीम ने भी जांच की  

    इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सराय इनायत थाने की पुलिस ने दरवाजा काटकर बबिता के शव नीचे उतारा गया। मौके पर पहुंचे एसीपी थरवई चंद्रपाल सिंह व फोरेंसिक टीम ने कमरे की तलाशी ली व छानबीन की। अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

    काल डिटेल व पीएम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार 

    एसीपी थरवई चंद्रपाल सिंह ने बताया कि अभी आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। छात्रा के मोबाइल को कब्जे मे लिया गया है। काल डिटेल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कि कार्रवाई की जाएगी।

