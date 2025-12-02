New Cercle Rate in Prayagraj : नए सर्किल रेट के लागू होने से पहले ही बढ़े संपत्तियों के बैनामे, दीवाली-नवरात्र का तोड़ा रिकार्ड

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। New Circle Rate in Prayagraj दीपावली और नवरात्र में संपत्तियों की जितनी रजिस्ट्री होती है, उतनी ही पिछले एक हफ्ते से हो रही है। नया सर्किल रेट लागू होने को लेकर बैनामों की संख्या बढ़ने की वजह बताई जा रही है। नया सर्किल रेट अगले हफ्ते से लागू होने की उम्मीद जताई गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले एक सप्ताह से मकान-दुकान, प्लाट-फ्लैट के बढ़े बैनामे New Circle Rate in Prayagraj जनपद में पिछले एक हफ्ते से मकान, दुकान, प्लाट, फ्लैट के बैनामों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। सभी उप निबंधक कार्यालयों में सुबह से ही संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ जुट जाती है, जो शाम तक बनी रहती है। सबसे ज्यादा सदर तहसील के दोनों उप निबंधक कार्यालयों में बैनामे हुए हैं।

एक सप्ताह में जिले में 2250 बैनामे New Circle Rate in Prayagraj पिछले हफ्ते में सोमवार से लेकर इस हफ्ते के सोमवार तक सदर तहसील के दोनों रजिस्ट्री दफ्तरों में 630 बैनामे हुए हैं। इतने बैनामे इस वर्ष दोनों कार्यालयों में दीपावली के त्योहार पर भी नहीं हो सके थे। वहीं जिले भर में 2250 बैनामे हुए हैं। मंगलवार से शनिवार तक के लिए लोगों ने समय भी लिया है।

नए सर्किल रेट की तैयारी अंतिम चरण में सदर प्रथम के उप निबंधक चतुर्भुज पांडेय ने बताया कि एक हफ्ते से बैनामों की संख्या बढ़ गई। एआइजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि नए सर्किल रेट की तैयारी अंतिम चरण में है। सदर तहसील में भी नए सर्किल रेट की तैयारी फाइनल हो गई है। सिर्फ फूलपुर तहसील का फाइनल होना शेष है जिसे मंगलवार तक पूरा कर लिया जाएगा। अन्य सभी तहसीलों का पहले ही काम पूरा हो चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले हफ्ते तक नया सर्किल रेट लागू हो जाएगा।