प्रयागराज में नए सिक्स लेन ब्रिज को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस दिन से पुल पर दौड़ेंगी गाड़ियां

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फाफामऊ के मलाका और शहर के स्टेनली रोड सिक्सलेन सेतु की दाहिनी लेन 25 नवंबर तक शुरू हो जाएगी। वहीं, बाईं लेन पर 25 दिसंबर तक हर हाल में यातायात संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इससे फाफामऊ ब्रिज, फाफामऊ बाजार तथा तेलियरगंज में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। साथ ही गंगापार के सोरांव और प्रतापगढ़, अयोध्या, सुलतानपुर, रायबरेली व लखनऊ समेत अन्य शहरों की राह आसान होगी।

लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत से इस ब्रिज परियोजना का निर्माण लगभग साढ़े पांच वर्ष पहले शुरू हुआ था। इसकी कुल लंबाई लगभग9.9 किमी है, जिसमें गंगा नदी पर करीब 3.86 किमी का मुख्य पुल और 5.23 किमी एप्रोच रोड शामिल है।

मंगलवार को पुल के निरीक्षण के दौरान सेतु निगम के सहायक अभियंता वरुण वार्ष्णेय ने बताया कि बचे हुए कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। परियोजना निदेशक नुसरत खान ने बताया कि 25 नवंबर तक एक लेन से आवागमन शुरू करा दिया जाएगा।