Prayagraj: सिक्स लेन पुल पर नवंबर से दौड़ेंगे वाहन, प्रतापगढ़-अयोध्या और लखनऊ रूट पर जाम से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगा पर बन रहे शहर के बहुप्रतीक्षित सिक्सलेन पुल से नवंबर में वाहनों का आवागमन शुरू होने जा रहा है। पुल का मुख्य निर्माण पूरा हो चुका है और अब फिनिशिंग के साथ लोड टेस्टिंग समेत अन्य परीक्षण किए जा रहे हैं।

15 दिसंबर से दोनों लेन पर बहाल होगा आवागमन कार्यदायी संस्था की तैयारी के अनुसार 15 नवंबर से पुल के एक लेन पर आवागमन शुरू किया जाएगा। पहले प्रयागराज से प्रतापगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात संचालित होगा। इसके करीब एक माह बाद यानी 15 दिसंबर से दोनों लेन पर वाहनों का आवागमन शुरू करने की तैयारी है।

फाफामऊ और तेलियरगंज में यातायात दबाव कम होगा स्टेनली रोड स्थित कलश चौराहा से मलाक हरहर तक बनाए जा रहे इस सिक्स लेन पुल के शुरू होने से फाफामऊ और तेलियरगंज में यातायात का दबाव काफी कम होने की उम्मीद है। प्रतापगढ़, अयोध्या, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों से प्रयागराज आने-जाने वाले लोगों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में फाफामऊ और तेलियरगंज मार्ग पर अक्सर जाम की स्थिति बनती है।

पुल में सभी 288 सेगमेंट भी लगाए जा जा चुके हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से कराए जा रहे इस महत्वपूर्ण पुल का निर्माण फरवरी 2021 में शुरू हुआ था। करीब 9.800 किलोमीटर लंबे पुल के लिए 67 पिलर तैयार किए गए हैं। पुल के निर्माण पर 1947 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जा रही है। पुल में सभी 288 सेगमेंट भी लगाए जा जा चुके हैं।