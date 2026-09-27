अधिक दूध उत्पादन के लिए पशुपालक सेक्स सार्टेड सीमन का इस्तेमाल करें, पशुपालन विभाग दे रहा सुविधा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गायों के लिए सेक्स सार्टेड सीमन तो पहले से ही आ रहा है। इसी के साथ अब जल्द ही भैंसों के लिए भी सेक्स सार्टेड सीमन उपलब्ध होंगे। इससे पशुपालकों के पड़िया अधिक जन्म लेंगी। जो दुग्ध उत्पादन बढ़ाएगा। इसी के साथ पशुपालकों को भी आर्थिक लाभ होगा।

पशुपालन विभाग की ओर से गाय और भैंस के कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जाती है। इसमें सामान्य तौर पर दो तरह के सीमन का प्रयोग होता है। एक सामान्य सीमन तो दूसरे सेक्स सार्टेड सीमन। सेक्स सार्टेड सीमन में बछिया के जन्म की उम्मीद 90 फीसद तक रहती है।

सेक्स सार्टेड सीमन केवल गायों के लिए आता था। भैंसों के लिए यह सुविधा नहीं थीं। आने वाले दिनों में भैंसों के लिए भी जिले में सेक्स सार्टेड सीमन उपलब्ध होंगे। बीते दिनों विकास भवन में आयोजित एक प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों की ओर से इसकी भी जानकारी दी गई। सेक्स सार्टेड सीमन के प्रयोग और उसकी खूबियां भी बताई गईं।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. शिवनाथ यादव ने बताया कि भैंसों के लिए सेक्स सार्टेड सीमन आने से पशु पालकों को काफी फायदा होगा। आशा है कि जल्द ही यह सीमन राजकीय पशु चिकित्सालयों और पशु सेवा केंद्रों में भी उपलब्ध होंगे।