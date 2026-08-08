दो मजदूरों का शव रखकर प्रयागराज-मीरजापुर मार्ग पर लगाया जाम, 50 लाख रुपये मुआवजा व हत्या का केस दर्ज करने की मांग

संसू, नैनी (प्रयागराज)। यमुनापार के औद्योगिक थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ था। 7 अगस्त को निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में उतरे दो मजदूरों की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई थी। दोनों का शव पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया। आक्रोशित परिवार के सदस्यों व ग्रामीणों ने शवों को रखकर प्रयागराज-मीरजापुर मार्ग को जाम कर दिया।

औद्योगिक थाना क्षेत्र के गणेशगंज डेरी नेवादा समोगर के पास धर्मेंद्र केसरवानी पुत्र स्व. तीर्थराज के निर्माणाधीन मकान में बने सेप्टिक टैंक में उतरे मजदूर औद्योगिक क्षेत्र के बेंदो गांव निवासी निहाल शुक्ला और रजत शुक्ला की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने निहाल की मां विजया देवी और रजत शुक्ला के पिता विनोद शुक्ला द्वारा दी गई संयुक्त तहरीर के आधार पर मकान मालिक धर्मेंद्र केसरवानी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।