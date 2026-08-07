अली व उमर को भाई के सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने के लिए इलाहाबाद HC से पैरोल मिली

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान के सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने के लिए उसके भाई अली अहमद और मोहम्मद उमर को पैरोल मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पैरोल स्वीकार कर ली है।

दोनों को परिवारवालों से मिलने की 1 घंटे की अनुमति

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति डीसी सामंत ने अली अहमद और मोहम्मद उमर की पेरोल मंजूर की। अदालत ने निर्देशित किया, शर्त यह है कि अबान के सुपुर्द-ए-खाक से पहले या बाद एक घंटे तक दोनों अपने परिवारवालों से मिल सकेंगे।