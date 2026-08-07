Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    अतीक की कब्र के बगल में दफन होगा अबान, गांव लाया गया शव; शाइस्ता पर टिकीं STF की निगाहें

    By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 10:50 AM (IST)

    माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान और उसके साथी सोनू के शव हटवा गांव लाए गए, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया। पुलिस ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी ...और पढ़ें

    हादसे में क्षतिग्रस्त कार व मृतक। जागरण

    हादसे में क्षतिग्रस्त कार व मृतक। जागरण

    HighLights

    1. अतीक के बेटे अबान और सोनू का शव गांव पहुंचा।

    2. हटवा गांव में पुलिस बल तैनात, मातम का माहौल।

    3. शाइस्ता परवीन पर पुलिस और एसटीएफ की कड़ी नजर।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कानपुर-झांसी राजमार्ग गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में मृत माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद और उसके साथी सोनू की लाश शुक्रवार सुबह हटवा गांव लाई गई। दोनों के शव लाये जाने के बाद पूरा गांव मातम में डूब गया।

    एहतियातन गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पीड़ित परिवार के रोते बिलखते सदस्यों को पड़ोसी ढांढस बंधा रहे हैं। अबान की अम्मी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में वांछित है और वह फरार चल रही है। ऐसे में करीबियों की नजर इनामी शाइस्ता पर टिकी है।

    उस पर पुलिस और एसटीएफ की टीम भी नजर रख रही है। कहा गया है कि जुमे की नमाज के बाद अबान को कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसके अब्बा अतीक और चाचा अशरफ के बगल ही दफनाया जाएगा। जबकि सोनू को हटवा गांव में सुपुर्द ए खाक किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- अतीक अहमद ही नहीं, बेटा अबान भी था विदेशी कुत्तों का शौकीन; देखभाल के लिए किए थे खास इंतजाम

    गुरुवार को अबान झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी। हादसे में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान और उसके साथी सोनू की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य लोग जख्मी हुए। फिलहाल प्रयागराज पुलिस हटवा गांव से लेकर कसारी मसारी कब्रिस्तान तक संदिग्ध लोगों पर नजर रख रही है।

    खबरें और भी