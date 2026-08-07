अतीक की कब्र के बगल में दफन होगा अबान, गांव लाया गया शव; शाइस्ता पर टिकीं STF की निगाहें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कानपुर-झांसी राजमार्ग गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में मृत माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद और उसके साथी सोनू की लाश शुक्रवार सुबह हटवा गांव लाई गई। दोनों के शव लाये जाने के बाद पूरा गांव मातम में डूब गया।

एहतियातन गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पीड़ित परिवार के रोते बिलखते सदस्यों को पड़ोसी ढांढस बंधा रहे हैं। अबान की अम्मी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में वांछित है और वह फरार चल रही है। ऐसे में करीबियों की नजर इनामी शाइस्ता पर टिकी है।