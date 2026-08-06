अतीक अहमद ही नहीं, बेटा अबान भी था विदेशी कुत्तों का शौकीन; देखभाल के लिए किए थे खास इंतजाम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद की तरह उसका बेटा अबान भी विदेशी नस्ल के कुत्ते पालने का बेहद शौकीन था। माफिया के घर में कई महंगे और विदेशी नस्ल के कुत्ते रखे जाते थे, जिनकी देखभाल के लिए विशेष इंतजाम किए जाते थे।

इन कुत्तों के खान-पान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता था। उनकी देखभाल के लिए अलग से कर्मचारियों की व्यवस्था भी रहती थी,लेकिन कुत्तों को संतुलित भोजन का विवरण अवान ही तैयार कराता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतीक अहमद को भी लंबे समय से कुत्ते पालने का शौक था और यह शौक उसके बेटे अबान में भी देखने को मिलता था। चकिया क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब माफिया अतीक अहमद जेल में बंद था उस दौरान अबान विदेशी नस्ल के कुत्तों के साथ अक्सर समय बिताता था।