अबान की मौत के बाद जेल में बिलख उठा अतीक का बेटा अली, 11 महीने पहले नैनी से झांसी हुआ था शिफ्ट

जागरण संवाददाता, झांसी। झांसी जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली को जैसे ही अपने भाई अबान की मौत की खबर मिली, वह बिलख उठा, लेकिन कुछ देर में ही पूरी तरह से शान्त हो गया। अली लगभग 11 महीने से झांसी जेल में है।