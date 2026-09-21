किराए की गाड़ी को अपना बताकर गिरवी रखा, सेल्फ ड्रॉइव कार रेंटल कारोबारी ने वापस मांगा तो धमकी दी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सेल्फ ड्रॉइव कार रेंटल का कारोबार करने वाले नितिन प्रताप सिंह से वाहन लेने के बाद कुछ लोगों ने उसे गिरवी रख दिया। वापस मांगने पर गाली-गालौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद भुक्तभोगी ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ जिन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें जौनपुर में मछली शहर के खानपुर निवासी देवेश शुक्ला, करबैया हरदोई के जय प्रकाश द्विवेदी, बहरिया के इमरान अहमद, फाफामऊ के प्रांजल द्विवेदी, दारागंज के आशीष मिश्रा, अमरेश पांडेय समेत कई अन्य हैं।

किराए की गाड़ी को गिरवी रखा सुलेम सराय निवासी नितिन का आरोप है कि उसकी फर्म से अमरेश पांडेय, उसके सहयोगी जय प्रकाश द्विवेदी समेत अन्य ने किराए पर गाड़ी ली थी। इसके बाद साजिश के तहत वाहनों को अपना बताते हुए दूसरे के पास गिरवी रख दिया। चार दिन पहले जब उसने अमरेश के मोबाइल पर काल करते हुए किराया मांगा तो उसने गाली-गलौज की। इसके बाद धमकाया कि गाड़ी भूल जाओ वरना पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा।