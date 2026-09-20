अधिवक्ता और चौकी प्रभारी में विवाद पर हंगामा, प्रयागराज-वाराणसी हाईवे जाम किया, दारोगा लाइन हाजिर

संसू, जागरण, हनुमानगंज (प्रयागराज)। गंगापार के सरायइनायत थाने में पैरवी करने आए एक अधिवक्ता और हनुमानगंज चौकी प्रभारी के बीच शनिवार शाम विवाद हो गया। आरोप है कि चौकी प्रभारी ने अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जातिसूचक टिप्पणी की और देख लेने की धमकी भी दी।

इससे क्षुब्ध अधिवक्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने देर शाम थाने के सामने प्रयागराज-वाराणसी मार्ग पर रास्ताजाम कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर किया, जिसके बाद रात नौ बजे धरना समाप्त हुआ।

जमुनीपुर बेलवार निवासी आशीष कुमार त्रिपाठी जिला कचहरी में अधिवक्ता हैं। शनिवार शाम करीब चार बजे वे अपने एक मुवक्किल के रास्ते के विवाद को लेकर पैरवी करने सरायइनायत थाने आए थे। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर उनकी हनुमानगंज चौकी प्रभारी दिनेश सिंह से कहासुनी हो गई।

अधिवक्ता आशीष का आरोप है कि चौकी प्रभारी ने उनसे बदसलूकी की। ब्राह्मण समाज पर अमर्यादित टिप्पणी की और विरोध करने पर देख लेने की धमकी दी। घटना की जानकारी मिलते ही दर्जनों अधिवक्ता और ब्राह्मण समाज के कुछ लोग थाने के बाहर जुट गए और चौकी प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जीटी रोड पर धरने पर बैठ गए।

इस दौरान पुलिस ने जाम से निपटने के लिए यातायात डायवर्ट किया। अधिवक्ताओं के अचानक सड़क पर बैठने से जीटी रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कुछ देर बाद एसीपी हंडिया मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, आक्रोशित अधिवक्ता चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे।