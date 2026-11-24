जागरण संवाददाता, प्रयागराज। थाना क्षेत्र के मनसैता गांव के किनारे स्थित मनकामेश्वर भीमकुंडा मंदिर परिसर में सोमवार की देर रात साधु की ईंट-पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई।

मृतक बाबा दयाल दास 62 वर्ष के रूप में हुई है। वह अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अयोध्या अखाड़ा, हनुमानगढ़ी अयोध्या से जुड़े थे और करीब 25 वर्षों से मंदिर में रह रहे थे।

मंगलवार सुबह मंदिर परिसर में प्रतिदिन की तरह भक्ति मंदिर परिसर की साफ सफाई के लिए पहुंचे तो बाबा दयाल दास की सक्रियता नहीं दिखाई पड़ी तो कुछ देर बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी शव मिलने पर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई।