जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। परिषदीय स्कूल के शिक्षक की वर्ष 2004 में गोली मारकर हत्या करने के दोषी को न्यायालय ने उम्रकैद से दंडित किया है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वर्ष 2004 में टूंडला क्षेत्र में हुई थी सनसनीखेज वारदात आगरा के बरहन थाना क्षेत्र के गांव मुरथर अलीपुर निवासी अतुल कुमार कुलश्रेष्ठ ने मामा किशन कुमार की हत्या का मुकदमा 29 जुलाई 2004 टूंडला थाने में दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनके मामा किशन कुमार सेफुद्दीनपुर प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात थे। 29 जुलाई को वह बाइक से उत्तर थाना क्षेत्र के मोहल्ला तिलक नगर अपनी ससुराल जा रहे थे तभी मदावली के पास सुरेंद्र कुमार उसके पिता रमेशचंद्र दुबे निवासी मुरथर अलीपुर थाना बरहन, आगरा, उसके छोटे बहनोई निवासी आरोंज थाना शिकोहाबाद व दो अज्ञात व्यक्तियों ने घेर लिया था। सुरेंद्र कुमार ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

न्यायालय ने लगाया अर्थदंड भी इस घटना से पूर्व भी उन पर जानलेवा हमला किया गया था। जिसके मुकदमे में एडीजे-15 आगरा की अदालत से 22 जुलाई 2004 को आरोपित बरी हो गए थे। इसके बाद उन्हाेंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। विवेचक ने सुरेंद्र कुमार के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय शर्मा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रमेश चंद्र द्वितीय की अदालत ने सुरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।