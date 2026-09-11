प्रयागराज से लखनऊ और अयोध्या समेत कई शहरों का रोडवेज बस किराया बढ़ा, फाफामऊ पुल पर प्रतिबंध बनी वजह

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फाफामऊ गंगा पुल पर पिछले आठ सितंबर से लग रहे वाहनों के भीषण जाम को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। पुल पर रोडवेज बसों समेत सभी बड़े व भारी वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुल पर अब सिर्फ पैदल, साइकिल, बाइक और कार जैसे हल्के वाहन ही गुजर सकेंगे।

फाफामऊ पुल पर रूट डायवर्जन के बाद प्रयागराज के डिपो से निकलने वाली बसें सीएमपी डिग्री कॉलेज, सोहबतियाबाग और बैरहना होते हुए शास्त्री पुल (झूंसी) से गंगा पार कर रही हैं। वहां से सहसों बाईपास होते हुए बसें लखनऊ, अयोध्या और प्रतापगढ़ मार्ग पर भेजी जा रही हैं।

दूरी के साथ ही बढ़ा किराया

चक्करदार रास्ते से दूरी और समय दोनों बढ़ गए हैं। इसके चलते उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने सभी श्रेणियों की बसों का नया किराया लागू कर दिया है।

रूटवार नई किराया सूची

लखनऊ रूट

साधारण: 308 रुपये से बढ़कर 343 रुपये

जनरथ (3X2): 355 रुपये से बढ़कर 396 रुपये

जनरथ (2X2): 387 रुपये से बढ़कर 433 रुपये

वॉल्वो: 545 रुपये से बढ़कर 610 रुपये

अयोध्या धाम रूट

साधारण: 272 रुपये से बढ़कर 298 रुपये

जनरथ (3X2): 316 रुपये से बढ़कर 346 रुपये

जनरथ (2X2): 411 रुपये से बढ़कर 449 रुपये

रायबरेली रूट

साधारण: 188 रुपये से बढ़कर 223 रुपये

जनरथ (3X2): 216 रुपये से बढ़कर 257 रुपये

जनरथ (2X2): 236 रुपये से बढ़कर 281 रुपये

वॉल्वो: 334 रुपये से बढ़कर 399 रुपये

प्रतापगढ़ रूट

साधारण: 93 रुपये से बढ़कर 115 रुपये

जनरथ (3X2): 108 रुपये से बढ़कर 133 रुपये

जनरथ (2X2): 141 रुपये से बढ़कर 175 रुपये

सुल्तानपुर रूट

साधारण: 157 रुपये से बढ़कर 179 रुपये

जनरथ (3X2): 182 रुपये से बढ़कर 208 रुपये

जनरथ (2X2): 237 रुपये से बढ़कर 272 रुपये

बस्ती, गोरखपुर, गोण्डा व बहराइच रूट

बस्ती: साधारण 372 रुपये से बढ़कर 394 रुपये | जनरथ (2X2) 443 रुपये से बढ़कर 501 रुपये

गोरखपुर (वाया अयोध्या): साधारण 463 रुपये से बढ़कर 485 रुपये

गोण्डा: साधारण 338 रुपये से बढ़कर 360 रुपये

बहराइच: साधारण 423 रुपये से बढ़कर 446 रुपये