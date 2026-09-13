प्रयागराज-रीवा हाईवे पर दर्दनाक हादसा: बस की टक्कर से बाइक सवार किशोर की मौत व पिता घायल

संसू, जागरण, घूरपुर (प्रयागराज)। प्रयागराज-रीवा हाईवे पर रविवार दोपहर यमुनापार में घूरपुर क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। मनकवार गांव के सामने तेज रफ्तार बस ने पीछे से बाइक में टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार किशाेर की मौत हो गई, जबकि उसके पिता घायल हो गए। उन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद वाहन लेकर भाग रहे चालक को दौड़ाकर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया।

युवकों को पीछे से टक्कर मार दी। घायल युवकों को घूरपुर पुलिस ने एंबुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए सीएचसी जसरा ले गए। जहां डाक्टरों ने किशोर (पुत्र )को मृत घोषित कर दिया । वही घायल पिता का उपचार सीएचसी जसरा मे चल रहा है। मृतकों के स्वजनों को सूचना दे दी गई है। स्वजन घर से सीएचसी जसरा के लिए निकल चुके हैं।

चित्रकूट जनपद में रयपुरा थाना क्षेत्र के कौबरा गांव निवासी लवलेश पुत्र मंगला प्रसाद 13 वर्षीय बेटे आदित्य के साथ बाइक से रविवार को बाइक से प्रयागराज में रहने वाले अपने मामा के घर जा रहे थे। घूरपुर थाना क्षेत्र के मनकवार गांव के सामने पीछे से आ रही बस हाईवे पर घूम रहे बेसहारा पशु को बचाने के चक्कर मे बस अनियंत्रित हो गई और बाइक में टक्कर मारी।