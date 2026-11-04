प्रयागराज में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पूर्व कर्मचारी से 40 लाख की ठगी, पैसे मांगने पर जेल भिजवाने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ लोगों ने रिटायर कर्मचारी प्रेम चन्द्र सिन्हा और उनके बेटे से 40 लाख रुपये ठग लिए। नौकरी नहीं मिलने पर जब पैसे वापस मांगे तो आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए जेल भिजवाने और हत्या की धमकी दी। इससे परेशान प्रेम चन्द्र ने कर्नलगंज थाने में आदित्य कुमार और उसकी पत्नी मानसी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

आरोपित दंपती लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के कुर्मी रोड, दसौली के निवासी हैं। प्रेम चन्द्र का कहना है कि उनका बेटा सिविल सर्विसेज की तैयारी लखनऊ में करता था। सफलता नहीं मिलने पर मेस चलाने लगा। जहां पर आदित्य, उसके पिता समेत अन्य लोग खाना खाने के लिए आने लगे।

आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी का झांसा दिया। कहा कि अलग-अलग विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों से परिचय है। उन्हें रिश्वत देकर सरकारी नौकरी कई लोगों को लगवा चुके हैं। नेताओं पर दबाव बनाकर भी नौकरी लगवाई है। करीब एक साल पहले आदित्य और मानसी प्रयागराज आए। संगम क्षेत्र में उन्हें मुलाकात हुई।

रिटायर कर्मचारी होने के कारण प्रेम चंद्र ने बेटे के भविष्य को बेहतर बनाने का सोचा। इसके बाद आनलाइन और कैश कई बार में विपक्षी के खाते में पैसा भेज दिया। इसके कुछ दिन बाद ही आदित्य समेत अन्य लोग मेस में आना बंद कर दिया।