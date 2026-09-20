लखनऊ-प्रतापगढ़ से प्रयागराज आने वाले ध्यान दें, राजापुर दधिकांदो मेला को लेकर आज रूट डायवर्जन रहेगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। राजापुर के दधिकांदो मेला को लेकर आज सुबह पांच बजे से 21 सितंबर की सुबह तक रूट डायवर्जन किया गया है। इस दौरान सभी प्रकार के भारी माल वाहन ट्रक, ट्रैक्टर ट्राली, डंपर, कंटेनर आदि का आवागमन महाराणा प्रताप चौराहे से फाफामऊ की तरफ प्रतिबंधित रहेगा।

यातायात निरीक्षक प्रथम मनोज सिंह के मुताबिक चार पहिया वाहनों का लोकसेवा आयोग चौराहा से स्टैनली रोड ट्रैफिक चौराहा, एमएनएनआइटी चौराहा के मध्य आवागमन शाम चार बजे से मेला समाप्ति तक प्रतिबंधित रहेगा।

इसी प्रकार लखनऊ एवं प्रतापगढ़ की ओर से प्रयागराज शहर की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी मालवाहन नबाबगंज बाईपास, सोरांव बाईपास, सहसों बाईपास से सहसों चौराहा, अंदावा, झूंसी, शास्त्री ब्रिज, जीटी जवाहर चौराहा होकर आगे बढ़ेंगे।

प्रयागराज शहर की ओर से लखनऊ एवं प्रतापगढ की ओर जाने वाले भारी वाहन लोकसेवा आयोग चौराहा, भरद्वाज चौराहा, जीटी जवाहर चौराहा, शास्त्री ब्रिज, झूंसी, अंदावा, सहसों बाईपास, सोरांव बाईपास, नवाबगंज बाईपास से होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।

इसके अलावा ट्रैफिक चौराहा से पुलिस चौकी राजापुर, हनुमान मंदिर चौराहा, म्योर रोड़ सर्कुलर रोड़, सरोजनी नायडू रोड, अशोक नगर चौराहा व कैंट क्षेत्र में सभी प्रकार के दो पहिया व चार पहिया वाहनों का आवागमन शाम चार बजे से मेला समाप्ति तक प्रतिबंधित रहेगा।