प्रयागराज में रेलवे अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों का धरना-प्रदर्शन शुरू, 6 माह से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के प्रयागराज स्थित केंद्रीय चिकित्सालय में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने पर सोमवार को मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहे सुरक्षाकर्मियों ने नाराज होकर अस्पताल परिसर में धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

भुखमरी की नौबत प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे कोरोना काल (मार्च 2020) से पूरी ईमानदारी के साथ अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं। फिर भी सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली प्राइवेट एजेंसी 'SS4 सिक्योरिटी' उन्हें समय पर वेतन नहीं दे रही है। पिछले 6 माह से मानदेय रुका होने की वजह से उनके परिवारों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। इसके अलावा कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआईसी जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।