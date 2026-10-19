नवरात्र में घट गए संपत्तियों के बैनामे, सड़क परियोजनाओं ने प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर डाला व्यापक असर 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विंध्य एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और रिंग रोड जैसी परियोजनाओं ने संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर व्यापक असर डाला है। लोग अब अपनी जमीन व संपत्तियों को बेचने की जगह उन्हें सहेज रहे हैं। ताकि, सरकारी परियोजनाओं के दायरे में आने पर उनकी ठीकठाक कीमत मिल जाए। इसका प्रभाव यह हुआ कि इस बार के नवरात्र में संपत्तियों के बैनामे घट गए।

नवरात्र में जमीनों के सबसे अधिक बैनामे होते हैं नवरात्र के दिनों को संपत्तियों की खरीद-फरोख्त के लिए शुभ माना जाता है। यही वजह है कि वर्ष दूसरे दिनों की अपेक्षा नवरात्र में जमीनों के सबसे अधिक बैनामे होते हैं। खरीदारों को ही नहीं, विक्रेताओं को भी इन शुभ दिनों का इंतजार रहता है। यही नहीं निबंधन विभाग भी इन दिनों की राह देखता है। ताकि, राजस्व के रूप में मोटी रकम सरकारी खजाने में पहुंचे। वहीं इस बार विक्रेताओं ने हर किसी को मायूस किया।

बैनामे कम हुए तो राजस्व भी घटा वर्ष 2025 के इसी नवरात्र में 2279 संपत्तियों की खरीद-फरोख्त हुई थी। इनके बैनामों से निबंधन विभाग को 20.04 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। वहीं इस बार महज 1543 संपत्तियां की बिकीं। बैनामे कम हुए तो राजस्व भी घट गया। इस बार बैनामों का 16.88 करोड़ रुपये राजस्व ही आया।

विंध्य एक्सप्रेसवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है महकमे से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जिले के सोरांव और फूलपुर तहसील होते हुए सोनभद्र तक विंध्य एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। चित्रकूट से वाराणसी तक वाया बारा, करछना, मेेजा तहसील होकर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारी है।

... इसलिए काश्तकार जमीनों को बेचने से बच रहे इसके अलावा रिंग रोड, गंगा-यमुना पर पांच सेतु और आवासीय परियोजना एयरो सिटी जैसे कई प्रोजेक्टों को सरकार धरातल पर उतारने वाली है। इसको देख काश्तकार अब जमीनों को बेचने से बच रहे हैं। ताकि, भविष्य में अगर उनकी जमीनें इन परियोजनाओं की सीमा में आए तो कई गुना मुआवजे का लाभ मिल सके।