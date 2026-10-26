माफिया अतीक ने मदन लाल के नाम से बेनामी संपत्ति बनाई थी, प्रयागराज पुलिस ने जब्त किया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मदन लाल के नाम से बनाई गई माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति में शामिल कई बीघा जमीन और जब्त की गई है। कैंट थाने की पुलिस ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के अलग-अलग हिस्से में स्थित कुल 13 आराजी में चिह्नित जमीन पर मुनादी कराते हुए कुर्की का बोर्ड लगवाया।

माफिया अतीक अहमद ने राजमिस्त्री हुबलाल के अलावा चकिया निवासी मदन लाल के नाम से भी करोड़ों रुपये की प्रापर्टी बनाई थी। गैंग्सटर एक्ट के मुकदमे की जांच के दौरान जुलाई 2026 में पुलिस को पता चला कि मदन लाल भारतीया के नाम पर सदर तहसील में वर्ष 2014 से लेकर 2016 के बीच गौसपुर कटहुला, भीटी असदुल्लापुर और शाहा उर्फ पीपलगांव में करीब 12 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी थी।