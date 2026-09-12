प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने धूमनगंज में जुए के अड्डे पर की छापेमारी, भाग निकले जुआड़ी और सटोरी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सिविल लाइंस के बाद अब धूमनगंज में पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने जुआ अड्डे पर छापेमारी की। इससे इलाके में खलबली मच कई। हालांकि दबिश से पहले ही जुआरी और सटोरिए मौके से भाग निकले। अब उनके बारे में पुलिस अलग-अलग स्तर पर जानकारी जुटा रही है।

पता चला कि कसारी-मसारी क्षेत्र में भरवारी, नैनी, खुल्दाबाद, करेली समेत कई स्थान से व्यापारी सहित बड़ी संख्या में लोग दांव लगाने के लिए पहुंचते थे। इसकी भनक लगने पर शुक्रवार रात पुलिस कमिश्नर खुद छापेमारी करने के लिए पहुंच गए।

पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया जुआ, सट्टा, मादक पदार्थ की बिक्री को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सिविल लाइंस में दबिश देते हुए कई जुआरियों को गिरफ्तार किया था। अब उनके निशाने पर कुख्यात सटोरिए और उनके अड्डे हैं।

सूत्रों का कहना है कि पंकज भड़रा, नितिन पंडा, टिंकू, विकास केसरवानी, बबलू खुरी, राजा, पंकज पीएसी, दीपू, शेरू, कुंवरजी निषाद, मध्यान जैसे कुख्यात सटोरिए भी लाइन लेकर आनलाइन सट्टा करवाते हैं। कुछ साल पहले एसटीएफ और पुलिस की अलग टीमों ने इनमें से कई की गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजा था। इसमें से कई के खिलाफ धूमनगंज, अतरसुइया, मुट्ठीगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।