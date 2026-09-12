हनीट्रैप कांड: रेस्ट हाउस के सीसीटीवी और चेक-इन कराने वाले 'साहब' का करीबी कौन था? हो रही तलाश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आरपीएफ कमांडेंट हनीट्रैप मामले में प्रयागराज जंक्शन स्थित रेलवे रेस्ट हाउस की भूमिका को लेकर अब जांच की सुई तकनीकी साक्ष्यों की ओर मुड़ गई है। सीनियर डीपीओ की सर्विस आईडी से कमरे के आवंटन की चर्चाओं के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आरोपित युवती के साथ कमरे तक कौन पहुंचा था और रिसेप्शन पर औपचारिक चेक-इन किसने कराया।

संबंधित अधिकारी का रेफरेंस रजिस्टर में दर्ज होता है रेलवे की स्थापित व्यवस्था के मुताबिक, रेस्ट हाउस की बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल से होने के बावजूद भौतिक रूप से रिसेप्शन पर चेक-इन कराना अनिवार्य होता है। इसमें संबंधित अधिकारी का रेफरेंस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

युवती अकेले आई थी या कोई और भी था? विभागीय सूत्रों के मुताबिक, अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार जांच की जद में रेस्ट हाउस के मुख्य द्वार और गैलरी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज आ सकती है। इससे यह साफ होगा कि क्या युवती अकेले आई थी या रेलवे का कोई अर्दली या मातहत स्टाफ उसे कमरा दिलाने साथ पहुंचा था।

क्या मामला दबाने का है प्रयास? हैरानी की बात यह है कि घटना के तीन दिन बाद भी रेलवे प्रशासन की ओर से न तो अपनी आईडी के दुरुपयोग की कोई आंतरिक विजिलेंस जांच बैठाई गई है और न ही साइबर सेल में कोई शिकायत दी गई है। डिजिटल सिस्टम में लागिन टाइम, आईपी एड्रेस और ओटीपी वेरिफिकेशन का पूरा डेटा सुरक्षित रहता है, फिर भी इस पर रहस्यमयी चुप्पी बरती जा रही है। ऐसे में चर्चा गर्म है कि क्या विभाग अपने किसी रसूखदार चेहरे को बचाने के लिए पूरा मामला दबाने में जुटा है।