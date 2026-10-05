महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करने में एक गिरफ्तार, प्रयागराज पुलिस ने की कार्रवाई: 1.78 करोड़ की ठगी थी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के जॉर्जटाउन इलाके की रहने वाली महिला डॉक्टर को एक महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके 1.78 करोड़ रुपये की ठगी मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

जार्जटाउन थाने की पुलिस ने ठगी के 64.61 लाख रुपये फ्रीज भी करा दिया है। पकड़ा गया आरोपित दूसरे जिले का रहने वाला है। इसके गैंग में कई लोग शामिल हैं। आरोपित और घटना के बारे में आज शाम को प्रेस कान्फ्रेंस में पुलिस देगी।