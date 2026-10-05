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महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करने में एक गिरफ्तार, प्रयागराज पुलिस ने की कार्रवाई: 1.78 करोड़ की ठगी थी

By tara chand Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Mon, 05 Oct 2026 02:26 PM (IST)

प्रयागराज पुलिस ने महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 1.78 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में एक आरोपी को ...और पढ़ें

प्रयागराज में महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने में एक आरोपित गिरफ्तार हुआ है।

प्रयागराज में महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने में एक आरोपित गिरफ्तार हुआ है। 

HighLights

  1. जॉर्जटाउन निवासी महिला डॉक्टर को एक महीने तक डिजिटल अरेस्ट किया गया था

  2. पुलिस ने ठगी के 64.61 लाख रुपये फ्रीज भी करा दिया है, आरोपित दूसरे जिले का 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के जॉर्जटाउन इलाके की रहने वाली महिला डॉक्टर को एक महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके 1.78 करोड़ रुपये की ठगी मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

जार्जटाउन थाने की पुलिस ने ठगी के 64.61 लाख रुपये फ्रीज भी करा दिया है। पकड़ा गया आरोपित दूसरे जिले का रहने वाला है। इसके गैंग में कई लोग शामिल हैं। आरोपित और घटना के बारे में आज शाम को प्रेस कान्फ्रेंस में पुलिस देगी।

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