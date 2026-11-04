प्रयागराज में दीपावली के बाद 200 से ज्यादा आवासीय प्लॉट बेचेगा PDA, जल्द शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में अपना मकान बनाने के लिए आवासीय भूखंड खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) दीपावली के बाद 200 से अधिक आवासीय भूखंडों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू करेगा।

नैनी, शांतिपुरम, कालिंदीपुरम और रसूलाबाद की आवासीय योजनाओं में भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक लोगों को एक माह तक पंजीकरण कराने का मौका मिलेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नीलामी के माध्यम से सभी भूखंड बेचे जाएंगे।