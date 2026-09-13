प्रयागराज में दिवाली पर PDA देगा छोटे-बड़े प्लाट के ऑफर, नवरात्र में लांच होगी एयरो सिटी स्कीम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) दीपावली के पहले अपनी आवासीय योजनाओं में छोटे-बड़े भूखंडों की बिक्री करेगा। बिक्री के लिए विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। पीडीए की ओर से एयरपोर्ट के पास विकसित होने वाली एयरो सिटी का शुभारंभ नवरात्र में किया जाएगा। टाउनशिप को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि शासन से आवंटित हो चुकी है।

पीडीए के टाउन प्लानर (नगर नियोजक ) जितेंद्र सिंह सहरवाल ने बताया कि पीडीए में मानचित्र स्वीकृति (नक्शा पासिंग) का सरलीकरण हुआ है। अवैध निर्माणों के शमन (कंपाउंडिंग), नदी तटों पर निर्माण के पर्यावरणीय व विधिक मानकों को लागू किया गया है। बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा से लेकर संपत्ति हस्तांतरण व फ्री-होल्ड की जटिल प्रक्रियाएं आसान कर दी गई है।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों की सहूलियत के लिए भवन मानचित्र स्वीकृति की व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी व आनलाइन कर दिया है। नागरिक अब पंजीकृत आर्किटेक्ट के माध्यम से सीधे मानचित्र स्वीकृति का आवेदन दर्ज करा सकते हैं। यदि भूखंड प्राधिकरण से पूर्व-स्वीकृत ले-आउट में स्थित है, तो किसी बाह्य विभाग से एनओसी की आवश्यकता नहीं होती। गैर-स्वीकृत क्षेत्रों में राजस्व, नगर निगम और जलकल विभाग से डिजिटल एनओसी की व्यवस्था पोर्टल से ही जुड़ी है। आवेदक अपने लागिन से आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कार्यालय के अनावश्यक चक्कर लगाने और बिचौलियों के हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्ति मिलती है।