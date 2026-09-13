बालीवुड अभिनेता चंद्रचूड़ की चाची और चचेरे भाई की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद HC की रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बॉलीवुड एक्टर चंद्रचूड़ के चचेरे भाई और चाची को राहत मिली है। इनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी की है

बॉलीवुड एक्टर चंद्रचूड़ और उनके भाई अभिमन्यु की ओर से अपने चचेरे भाई जय सिंह, चाची गायत्री देवी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।