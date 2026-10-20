पीडीए के फ्लैटों पर राजनेताओं का भी दांव, 30 से अधिक नेताओं ने दिखाई रुचि; दस ने 10% देकर कराई बुकिंग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की आवासीय योजनाएं अब आम खरीदारों के साथ राजनेताओं को भी आकर्षित कर रही हैं। बेहतर लोकेशन और आवासीय सुविधाओं के चलते अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े 30 से अधिक नेताओं ने फ्लैट खरीदने में रुचि दिखाई है। इनमें सांसद, विधायक, एमएलसी और ब्लाक प्रमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हैं।

खास बात यह है कि 10 से अधिक राजनेताओं ने फ्लैट की निर्धारित कीमत का 10 प्रतिशत भुगतान भी कर दिया है। इससे पीडीए की आवासीय योजनाओं के प्रति बढ़ते आकर्षण का संकेत मिल रहा है। किसी में अपनी पत्नी के नाम से फ्लैट बुक किया है तो किसी ने बेटे व बहू के नाम से। पीडीए की ओर से छह आवासीय योजनाओं में कुल 465 फ्लैटों की बिक्री की जा रही है।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बुकिंग की व्यवस्था की है। फ्लैटों की बुकिंग आनलाइन की जा रही है, जिससे प्रयागराज के अलावा दूसरे जिलों के लोग भी आसानी से आवेदन कर पा रहे हैं।