प्रयागराज में PDA फ्लैट बुकिंग: 10% भुगतान नहीं करने वाले ध्यान दें, अंतिम मौका के बाद रद होगी बुकिंग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर फ्लैट पाने की होड़ में बुकिंग तो करा ली, लेकिन निर्धारित धनराशि जमा करना भूल गए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की छह आवासीय योजनाओं में 465 फ्लैटों की बिक्री के लिए चल रही आनलाइन बुकिंग में बड़ी संख्या में लोगों ने फ्लैट तो अपने नाम बुक करा लिए, लेकिन कीमत की 10 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की।

इससे फ्लैट बुक होकर अटके पड़े हैं। अब पीडीए ऐसे आवेदनों की बुकिंग निरस्त करने की तैयारी में है। दो दिनों में धनराशि जमा न करने वालों की बुकिंग रद की जा सकती है। पीडीए के जोनल अधिकारी सूरज पटेल ने बताया कि बुकिंग के बाद धनराशि जमा न करने से संबंधित फ्लैट सिस्टम में होल्ड हो जाता है।