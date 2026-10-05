वीबी जीरामजी: प्रयागराज में एक ही दिन में 1.38 लाख श्रमिकों को मिलेगा रोजगार, 12 अक्टूबर को विशेष अभियान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिले में 12 अक्टूबर को विशेष रोजगार सृजन दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जीरामजी) से एक ही दिन में 1.38 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। आयुक्त ग्राम्य विकास की ओर से इसका आदेश जारी किया गया है।

सभी ग्राम पंचायतों में 90 श्रमिकों को रोजगार जिले में 1540 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 90 श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य दिया गया है। विकास विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह ने बताया कि इस विशेष दिवस पर 60 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान के निर्माण का काम शुरू कराया जाएगा। गांवों में स्थल का चयन कर लिया गया है।

खेल मैदान में कच्चे कार्य होंगे सीडीओ ने बताया कि अभी इन खेल मैदानों में कच्चे कार्य होंगे। बाद में बाउंड्री निर्माण सहित अन्य कार्य भी कराए जाएंगे। खेल मैदान के अलावा चकमार्ग का समलतीकरण, नाली, नाला, तालाब की खोदाई व सफाई सहित अन्य कार्य भी इस अभियान में होंगे।