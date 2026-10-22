PDA की आवासीय योजनाएं बनीं आकर्षण का केंद्र, प्रयागराज में फ्लैट को दिल्ली और मध्य प्रदेश के लोगों ने भी किया आवेदन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में अपना घर खरीदने का आकर्षण अब स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की आवासीय योजनाओं में फ्लैट खरीदने के लिए दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत दूसरे शहरों और जिलों के लोगों ने भी आवेदन किया है। प्रयागराज के बाहर के 65 आवेदकों की रुचि से इन योजनाओं की मांग का दायरा बढ़ने के संकेत मिले हैं।

पीडीए की इन योजनाओं में फ्लैटों की बिक्री पीडीए की छह आवासीय योजनाओं में उपलब्ध 465 फ्लैटों के सापेक्ष अब तक 210 फ्लैटों की बुकिंग हो चुकी है। 100 से अधिक लोगों ने निर्धारित कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि जमा भी कर दी है। पीडीए की ओर से जाह्नवी अपार्टमेंट, जागृति विहार, मौसम विहार, मानस विहार, यमुना विहार और वसुधा विहार योजनाओं में फ्लैटों की बिक्री की जा रही है। इन योजनाओं के जरिए अलग-अलग बजट और जरूरत वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।