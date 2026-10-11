PDA ने 10% राशि जमा नहीं करने वाले आवेदकों के 100 फ्लैटों की बुकिंग निरस्त की, प्रयागराज में बुकिंग हो रही

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की आवासीय योजनाओं में फ्लैट बुक कराने के बाद निर्धारित धनराशि जमा नहीं करना 100 आवेदकों को भारी पड़ गया है। समय सीमा के भीतर फ्लैट की कुल कीमत का अनिवार्य 10 प्रतिशत हिस्सा जमा नहीं करने पर पीडीए ने इन सभी की बुकिंग निरस्त कर दी है। अब निरस्त किए गए फ्लैटों को नए सिरे से बुकिंग के लिए खोला जाएगा, जिससे दूसरे इच्छुक आवेदकों को भी फ्लैट खरीदने का मौका मिल सकेगा।

फ्लैटों की बुकिंग में लोगों ने दिखाई रुचि पीडीए की ओर से छह आवासीय योजनाओं में कुल 465 फ्लैटों की बिक्री शुरू की गई। इन योजनाओं के फ्लैटों को खरीदने के लिए आवेदकों ने बढ़-चढ़कर रुचि दिखाई। अब तक 250 से अधिक फ्लैटों की बुकिंग हो चुकी है। इनमें करीब 110 आवेदकों ने निर्धारित कीमत का 10 प्रतिशत से अधिक धनराशि जमा कर दी है।