SIR in UP : प्रयागराज की नई मतदाता सूची आज जारी होगी, कटेंगे 11.5 लाख मतदाता, आज से ही दावे-आपत्तियां ली जाएंगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in UP मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत आज मंगलवार 6 जनवरी को वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इसके लिए सोमवार को निर्वाचन कार्यालय से लेकर तहसीलों में विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ व संबंधित स्टाफ इस कार्य में जुटा रहा।

SIR in UP एसआइआर अभियान मंगलवार को सबसे अहम पड़ाव पर है। दोपहर बाद नई मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन होगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। छह फरवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के लिए जिले के 12 एसडीएम तथा इतने ही तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के साथ अन्य स्टाफ भी लगाया गया है।

एसआइआर अभियान में खास - 1 लाख 73 हजार मतदाताओं का निधन तो चार लाख 89 हजार वोटर शिफ्ट - 11 लाख 56 हजार एएसडी वोटर्स हैं जनपद के सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों में - 2025 की सूची में 46 लाख 92 हजार तो अब 35 लाख 36 हजार बचे वोटर - 02 लाख 87 हजार मतदाताओं की नहीं हुई मैपिंग, भेजा जा रहा इन्हें नोटिस - 1 लाख सात हजार डुप्लीकेट वोटर जनपद में मिले हैं अभियान क दौरान SIR in UP नई मतदाता सूची में जिले के 11.56 लाख मतदाताओं के नाम कटेंगे। ये एएसडी (अबसेंट, शिफ्टेड, डेथ व डुप्लीकेट) श्रेणी के मतदाता हैं। इसी तरह 2.87 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा, जो नोमैपिंग के वोटर हैं। मतलब, वर्ष 2003 की मतदाता सूची और 2025 की सूची से इन मतदाताओं का मिलान नहीं हो सका है।

SIR in UP एएसडी वोटर्स में तीन लाख 67 हजार 136 वोटर हैं जो अनट्रेसेबल श्रेणी के हैं। सरकारी दस्तावेज में अनट्रेसेबल मतदाताओं को पता नहीं लगाया जा सकता या अनुपस्थित घोषित किया गया है। यह संख्या कुल मतदाताओं का 3.68 प्रतिशत है। फिलहाल अधिकारियों के पास भी इन लापता मतदाताओं की कोई ठोस जानकारी नहीं है।

जनपद के आंकड़े - वर्ष 2025 की सूची में मतदाता-46 लाख 92 हजार - कुल डिजिटाइजेशन -3536554 (75.36 प्रतिशत) - कुल वोटर्स की मैपिंग -3247898 (91.84 प्रतिशत) - जिले में एएसडी वोटर्स - 11 लाख 56 हजार - कुल रोल बैक - 34101 सबसे ज्यादा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में मतदाता लापता हैं। एसआइआर अभियान के दौरान इनका न पता मिला और न ही मौजूदगी का कोई प्रमाण ही मिल सका। अब इनका नाम सूची से हटा दिया गया है। जनपद के 12 विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2025 की सूची के मुताबिक 46 लाख 92 हजार 860 मतदाता हैं जबकि एसआइआर अभियान के बाद 35 लाख 36 हजार वोटर हैं। इसमें जो घटे हैं, वह एएसडी वोटर्स हैं।

लापता वोटर्स सबसे ज्यादा 95 हजार के करीब इलाहाबाद उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हैं। इलाहाबाद दक्षिण में 57 तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 42 हजार मतदाता लापता हैं। फाफामऊ में 17179, सोरांव में 14140, फूलपुर में 36827, प्रतापपुर में 13542, हंडिया में 22046, मेजा में 19892, मेजा में 29170 तो करछना में 42707 मतदाता गायब हैं।

बारा में 12 हजार तो कोरांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 6119 वोटर लापता हैं। वर्ष 2025 की मतदाता सूची में एक लाख 73 हजार 812 मृतकों के भी नाम थे, जिन्हें अब हटाया जा रहा है। इसी तरह 2025 की सूची में चार लाख 88 हजार 959 शिफ्टेड वोटर्स भी शामिल रहे। प्रयागराज में एक लाख सात हजार 87 डुप्लीकेट वोटर सामने आए हैं।

इलाहाबाद उत्तर में एक लाख 80 हजार, दक्षिण में एक लाख 40 हजार व पश्चिम में एक लाख 39 हजार कुल मतदाता कम हुए हैंं। प्रयागराज में 32 लाख 47 हजार 898 मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, जो 2025 की सूची के मुताबिक 69.21 प्रतिशत और डिजिटाइजेशन के अनुसार 91.84 प्रतिशत हुआ। जिले में दो लाख 87 हजार 578 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी है, उन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से नोटिस भेजा जाएगा।

सूची के आलेख्य प्रकाशन के बाद ही दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। इसके तहत मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की पड़ताल कर सकेंगे। इस दौरान योग्य नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, गलत प्रविष्टियों, मृत मतदाताओं के नाम या डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। सभी दावे और आपत्तियों के निस्तारण के लिए विधानसभाओं के ईआरओ के साथ तहसीलदार व नायब तहसीलदार भी लगाए गए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन पूजा मिश्रा का कहना है कि एसआइआर अभियान के दौरान तैयार कराई मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन मंगलवार को होगा। इसके साथ ही दावे और आपत्तियां भी ली जाएंगी, जिनके निस्तारण के लिए 12 मजिस्ट्रेट तथा उनकी टीम लगाई गई है।