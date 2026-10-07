प्रयागराज में वरुणा नदी पर बनेगा नया 2 लेन पुल, 20 हजार लोगों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में वरुणा नदी पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से 30 मीटर लंबे टू लेन पुल का निर्माण कराया जाएगा।

पुल का निर्माण एक माह के भीतर शुरू करने की तैयारी है। करीब 1.46 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल को छह माह में पूरा किया जाएगा। इसके बनने से 10 गांव की करीब 20 आबादी को लाभ मिलेगा।

वरुणा नदी पर पुल नहीं होने अथवा आवागमन के लिए सीमित रास्ते होने के कारण आसपास के ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने पर समस्या और गंभीर हो जाती है।