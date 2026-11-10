प्रयागराज नगर निगम में 50 पदों पर होगी भर्ती, 18 लाइनमैन और 32 हेल्पर डूडा के माध्यम से रखे जाएंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर की सड़कों और गलियों को रोशन रखने के लिए नगर निगम अपने विद्युत विभाग की ताकत बढ़ाने जा रहा है। मार्ग प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही 50 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसमें 18 लाइनमैन और 32 हेल्पर शामिल होंगे। इनकी नियुक्ति डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) के माध्यम से की जाएगी। नगर निगम ने एक माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की है।

अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत महसूस नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ने के साथ स्ट्रीट लाइटों का दायरा भी लगातार बढ़ा है। ऐसे में मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। विद्युत एवं यांत्रिक विभाग में वर्तमान में लगभग 50 लाइनमैन और उनके सहयोगी हेल्पर तैनात हैं। विस्तारित क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव, खराब लाइटों की मरम्मत और नई लाइटें लगाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत महसूस की जा रही है।