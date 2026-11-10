प्रयागराज में दीवाली के बाद जहरीली बनी हवा, AQI 717 पर, आज सुबह 10 बजे घटकर 300 से नीचे पहुंचा तो मिली कुछ राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। हवा में प्रदूषण का स्तर कुछ घंटों के लिए ही सही एक बार फिर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया। सोमवार 9 नवंबर की रात नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 717 तक दर्ज किया गया। रातभर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी रही और एक्यूआइ 600 से 700 के बीच बना रहा।

शहर की वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ी हालांकि 10 नवंबर की सुबह होते-होते प्रदूषण के स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। धूप निकलने के साथ ही एक्यूआई घटकर 300 से नीचे आ गया और दोपहर बाद यह 200 के आसपास पहुंच गया। रात और सुबह के प्रदूषण स्तर में आए इस बड़े अंतर ने एक बार फिर शहर की वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

वातावरण में प्रदूषक कण काफी बढ़ने से बढ़ा एक्यूआई 9 नवंबर की रात एक्यूआई का 717 तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि वातावरण में प्रदूषक कणों की मात्रा काफी अधिक थी। खासकर रात के समय हवा की गति कम होने और वातावरण में स्थिरता रहने से धुआं और धूल के कण लंबे समय तक जमीन के आसपास जमा रहे। हालांकि यह दीर्घकालिक नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य प्रदूषण था।

धूप खिलने के बाद 200 के आसपास पहुंचा एक्यूआई सुबह होने के बाद मौसम की परिस्थितियों में बदलाव आया। वातावरण में हलचल बढ़ने और धूप निकलने के साथ प्रदूषक कणों का प्रभाव कम हुआ। इसके चलते एक्यूआई में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई। रात में 700 के पार पहुंचा सूचकांक सुबह 300 से नीचे आ गया और धूप खिलने के बाद 200 के आसपास पहुंच गया। प्रदूषण के स्तर में आई इस गिरावट से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन हवा की गुणवत्ता पूरी तरह संतोषजनक स्थिति में नहीं पहुंची।

सुबह-रात के समय प्रदूषण का स्तर अधिक क्यों रहता है? विशेषज्ञों के अनुसार, वायु प्रदूषण का स्तर केवल पटाखों के धुएं पर निर्भर नहीं करता। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, सड़कों की धूल और औद्योगिक गतिविधियां भी इसमें योगदान करती हैं। ठंड बढ़ने के साथ वातावरण में तापमान संबंधी उलटाव (तापमान प्रतिलोमन) की स्थिति बनने पर प्रदूषक कण जमीन के नजदीक फंस सकते हैं। ऐसे में रात और सुबह के समय प्रदूषण का स्तर अधिक रहने की आशंका होती है।