दिल्ली-NCR में दीपावली के बाद से हवा खराब, यूपी के शहरों का क्या है हाल? देखें ताजा AQI रिपोर्ट

आगरा गंभीर 313 138 165 29 30

अकबरपुर खराब 101 62 72 28 45

अलीगढ़ गंभीर 302 126 151 29 28

प्रयागराज गंभीर 314 138 166 29 32

अमेठी अस्वस्थकर 254 108 128 28 41

अमरोहा खराब 142 74 86 28 31

आजमगढ़ अस्वस्थकर 211 94 110 29 38

बागपत गंभीर 338 169 177 29 28

बहराइच खराब 104 62 69 28 42

बांदा खराब 190 87 105 29 30

बड़ौत गंभीर 344 178 202 29 28

बरेहरा अस्वस्थकर 297 119 143 29 28

बरेला खराब 117 64 105 28 34

बिजनौर अच्छा 45 27 32 28 35

बिंदकी खराब 173 83 99 29 34

बदायूं खराब 171 82 140 29 31

बुलंदशहर गंभीर 310 142 179 29 25

तिगरी गंभीर 360 199 224 29 27

एटा अस्वस्थकर 273 112 131 29 28

इटावा गंभीर 311 135 220 29 31

फैजाबाद संतोषजनक 70 43 51 28 45

फतेहपुर अस्वस्थकर 211 95 126 29 34

फतेहपुर सीकरी गंभीर 310 134 160 29 31

फिरोजाबाद गंभीर 311 135 162 30 26

फैजाबाद खराब 156 76 91 28 45

गौतमबुद्धनगर गंभीर 316 141 173 29 26

गाजियाबाद गंभीर 356 193 220 29 25

गाजीपुर गंभीर 317 142 167 29 36

गोरखपुर खराब 191 88 108 28 46

ग्रेटर नोएडा गंभीर 345 179 209 30 24

हापुड़ गंभीर 326 154 176 29 26

हाथरस गंभीर 313 138 165 29 31

जौनपुर अस्वस्थकर 293 121 143 28 38

झांसी अस्वस्थकर 234 100 121 29 31

कैराना गंभीर 332 162 264 28 30

कानपुर अस्वस्थकर 244 104 124 29 36

खैराबाद गंभीर 306 128 152 29 40

खुर्जा (बुलंदशहर) अस्वस्थकर 298 128 150 29 24

लखनऊ खराब 129 69 83 29 37

मथुरा गंभीर 307 129 161 29 31

मेरठ गंभीर 311 138 158 29 26

मिर्जापुर अस्वस्थकर 290 118 141 28 35

मोदीनगर गंभीर 322 149 176 29 27

मुरादाबाद संतोषजनक 85 50 60 30 29

मुजफ्फरनगर संतोषजनक 85 52 62 28 34

नोएडा गंभीर 357 194 223 30 22

पीलीभीत संतोषजनक 78 24 76 28 35

प्रयागराज गंभीर 320 147 175 29 32

रायबरेली अस्वस्थकर 239 103 123 28 37

रामपुर खराब 104 63 76 28 32

सहारनपुर खराब 129 70 121 29 26

संभल अस्वस्थकर 245 105 126 28 30

शाहजहांपुर संतोषजनक 93 56 67 28 37

शामली गंभीर 354 191 209 28 30

सीतापुर अस्वस्थकर 211 94 109 28 40

सोनभद्र खराब 196 89 160 26 35

ऊंचाहार (रायबरेली) गंभीर 301 122 146 28 37

वाराणसी अस्वस्थकर 267 111 132 29 35