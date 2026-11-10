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दिल्ली-NCR में दीपावली के बाद से हवा खराब, यूपी के शहरों का क्या है हाल? देखें ताजा AQI रिपोर्ट

By Sakshi GuptaEdited By: Sakshi Gupta
Published: Tue, 10 Nov 2026 01:46 PM (IST)

AQI Report | दीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है।

यूपी के शहरों का AQI रिपोर्ट। (तस्वीर-फाइल)

यूपी के शहरों का AQI रिपोर्ट। (तस्वीर-फाइल)

HighLights

  1. दीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई बेहद खराब।

  2. प्रयागराज और लखनऊ में एक्यूआई 500 के पार पहुंचा।

  3. बढ़े प्रदूषण से सांस के मरीजों को हो रही दिक्कतें।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। AQI Delhi | AQI Lucknow | दीपावली पर लोगों ने जमकर पटाखे जलाए। रविवार बाद से ही दिल्ली-NCR की हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई। सिर्फ राजधानी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई शहरों का एक्यूआई भी बढ़ गया।

प्रयागराज और लखनऊ में तो दिवाली के बाद एक्यूआई 500 के पार तक पहुंच गया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर में भी 350 के पार एक्यूआई पहुंच गया। प्रदूषण बढ़ने से सांस के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को प्रयागराज का एक्यूआई 300 के ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं, लखनऊ का एक्यूआई 129 है।

यह भी पढ़ें- मैनपुरी में आतिशबाजी के बाद बदली हवा, AQI 168 पहुंचा; डॉक्टरों ने दी मास्क लगाने की सलाह

यहां पर देखें सभी शहरों का एक्यूआई रिपोर्ट-

शहर श्रेणी एक्यूआई (AQI) PM2.5 PM10 तापमान (°C) नमी (%)
आगरा गंभीर 313 138 165 29 30
अकबरपुर खराब 101 62 72 28 45
अलीगढ़ गंभीर 302 126 151 29 28
प्रयागराज गंभीर 314 138 166 29 32
अमेठी अस्वस्थकर 254 108 128 28 41
अमरोहा खराब 142 74 86 28 31
आजमगढ़ अस्वस्थकर 211 94 110 29 38
बागपत गंभीर 338 169 177 29 28
बहराइच खराब 104 62 69 28 42
बांदा खराब 190 87 105 29 30
बड़ौत गंभीर 344 178 202 29 28
बरेहरा अस्वस्थकर 297 119 143 29 28
बरेला खराब 117 64 105 28 34
बिजनौर अच्छा 45 27 32 28 35
बिंदकी खराब 173 83 99 29 34
बदायूं खराब 171 82 140 29 31
बुलंदशहर गंभीर 310 142 179 29 25
तिगरी गंभीर 360 199 224 29 27
एटा अस्वस्थकर 273 112 131 29 28
इटावा गंभीर 311 135 220 29 31
फैजाबाद संतोषजनक 70 43 51 28 45
फतेहपुर अस्वस्थकर 211 95 126 29 34
फतेहपुर सीकरी गंभीर 310 134 160 29 31
फिरोजाबाद गंभीर 311 135 162 30 26
फैजाबाद खराब 156 76 91 28 45
गौतमबुद्धनगर गंभीर 316 141 173 29 26
गाजियाबाद गंभीर 356 193 220 29 25
गाजीपुर गंभीर 317 142 167 29 36
गोरखपुर खराब 191 88 108 28 46
ग्रेटर नोएडा गंभीर 345 179 209 30 24
हापुड़ गंभीर 326 154 176 29 26
हाथरस गंभीर 313 138 165 29 31
जौनपुर अस्वस्थकर 293 121 143 28 38
झांसी अस्वस्थकर 234 100 121 29 31
कैराना गंभीर 332 162 264 28 30
कानपुर अस्वस्थकर 244 104 124 29 36
खैराबाद गंभीर 306 128 152 29 40
खुर्जा (बुलंदशहर) अस्वस्थकर 298 128 150 29 24
लखनऊ खराब 129 69 83 29 37
मथुरा गंभीर 307 129 161 29 31
मेरठ गंभीर 311 138 158 29 26
मिर्जापुर अस्वस्थकर 290 118 141 28 35
मोदीनगर गंभीर 322 149 176 29 27
मुरादाबाद संतोषजनक 85 50 60 30 29
मुजफ्फरनगर संतोषजनक 85 52 62 28 34
नोएडा गंभीर 357 194 223 30 22
पीलीभीत संतोषजनक 78 24 76 28 35
प्रयागराज गंभीर 320 147 175 29 32
रायबरेली अस्वस्थकर 239 103 123 28 37
रामपुर खराब 104 63 76 28 32
सहारनपुर खराब 129 70 121 29 26
संभल अस्वस्थकर 245 105 126 28 30
शाहजहांपुर संतोषजनक 93 56 67 28 37
शामली गंभीर 354 191 209 28 30
सीतापुर अस्वस्थकर 211 94 109 28 40
सोनभद्र खराब 196 89 160 26 35
ऊंचाहार (रायबरेली) गंभीर 301 122 146 28 37
वाराणसी अस्वस्थकर 267 111 132 29 35
वृंदावन (मथुरा) अस्वस्थकर 294 120 158 30 28

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