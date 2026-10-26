प्रयागराज नगर निगम का रिकार्ड रूम होगा हाईटेक, चंद मिनटों में मिलेंगे वर्षों पुराने अभिलेख

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नगर निगम में वर्षों पुराने अभिलेखों को तलाशने के लिए अब कर्मचारियों को बोरे और कपड़ों के गट्ठरों में रखे दस्तावेजों को खंगालने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। नगर निगम अब रिकार्ड रूम को बेहतर बनाने की तैयारी है। इसके लिए 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

करीब 1130 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनने वाले रिकार्ड रूम में दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के साथ ही उन्हें व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया जाएगा। इससे जरूरत पड़ने पर संबंधित अभिलेख चंद मिनटों में खोजे जा सकेंगे। नगर निगम में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और भवनों से जुड़े पुराने दस्तावेजों का महत्व काफी अधिक है। प्रमाण पत्रों में संशोधन, संपत्ति संबंधी विवाद और अन्य प्रशासनिक कार्यों के दौरान इन अभिलेखों की जरूरत पड़ती है। हालांकि रिकार्ड रूम में दस्तावेजों के व्यवस्थित ढंग से नहीं रखे होने के कारण कर्मचारियों को उन्हें खोजने में काफी समय लग जाता है। कई बार जरूरी कागजात तलाशने में भी परेशानी होती है।