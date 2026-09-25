प्रयागराज नगर निगम अधिकारी-कर्मियों को मिलेंगे नए 2BHK फ्लैट, 5 करोड़ की लागत से बनेगा आवासीय परिसर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब पुराने और जर्जर आवास में नहीं रहना पड़ेगा। अब मुख्यालय के पास नए आवासीय परिसर का निर्माण कराया जाएगा। जर्जर हो चुके पुराने आवासों के स्थान पर दो मंजिला भवन बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे।

डॉ. लोहिया मार्ग पर बनेगा आवासीय परिसर अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित इस परियोजना में 2-बीएचके के 15 फ्लैट बनाए जाएंगे। आवास के साथ पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। डॉ. लोहिया मार्ग पर बनने वाले इस आवासीय परिसर को नगर निगम की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

वर्षों पूर्व बने आवास अब जर्जर हो गए कई वर्ष पहले यहां निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाए गए थे, लेकिन समय के साथ भवन जर्जर हो गए हैं। ऐसे में पुराने भवनों के स्थान पर नए आवास बनाने की योजना तैयार की गई है। नगर आयुक्त साईं तेजा ने बताया कि नए आवासीय परिसर में कर्मचारियों और अधिकारियों के रहने की सुविधा के साथ पार्किंग की बेहतर व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे निगमकर्मियों को मुख्यालय के आसपास आवास की सुविधा मिल सकेगी और पुराने जर्जर भवनों से भी निजात मिलेगी।

375 वर्ग मीटर में बनेंगे दो स्टोर नगर निगम मुख्यालय के पूरब की ओर करीब 375 वर्गमीटर क्षेत्रफल में दो स्टोर भी बनाए जाएंगे। इनका निर्माण भी प्रस्तावित आवासीय परिसर के पास ही कराया जाएगा। एक स्टोर में नगर निगम की उपयोगी सामग्री सुरक्षित रखी जाएगी, जबकि दूसरा स्टोर स्वास्थ्य विभाग के लिए होगा। स्वास्थ्य विभाग के स्टोर में दवाओं और कीटनाशकों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी।