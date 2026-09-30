सगी बहनों की तलाश में हरियाणा-पंजाब पहुंची पुलिस, सुरियावां रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठकर गई थीं बनारस

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एक गांव से संदिग्ध दशा में गायब दो सगी बहनों की तलाश में पुलिस हरियाणा व पंजाब पहुंच गई है। स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। वहीं, स्वजन अनहोनी की आशंका से परेशान हैं। एक व्यक्ति की 13 वर्षीय बेटी कक्षा आठ की छात्रा है, जबकि आठ वर्षीय छोटी बेटी कक्षा चार में पढ़ती है।

यह है पूरा मामला स्वजन के अनुसार 18 सितंबर को दोनों बहनें रोज की तरह घर से स्कूल गईं थीं। दोपहर में खाना खाने घर आईं और फिर दोबारा स्कूल चली गईं, लेकिन उसके बाद वापस घर नहीं लौटीं। देर शाम तक घर न आने पर स्वजन स्कूल पहुंचे, लेकिन तब तक स्कूल बंद हो चुका था और सभी बच्चे घर जा चुके थे। इसके बाद स्वजन ने गांव, बाजार, जंघई रेलवे स्टेशन समेत आसपास के गांवों और रिश्तेदारों के यहां दोनों की तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला।

इसके बाद सरायममरेज थाने में तहरीर देकर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। दो दिन बीतने के बाद भी जब उनका पता नहीं चला तो क्षेत्रीय लोग आगे आकर सगी बहनों की बरामदगी की मांग करने लगे। दबाव पड़ता देख अधिकारियों ने सात टीमों का गठन किया।