लखनऊ में युवक ने हेड कांस्टेबल को डंडे से पीटा, सीसीटीवी में घटना कैद होने के बाद गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ : चिनहट के हरदासी खेड़ा में एक युवक ने पिकेट ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल पर डंडे से हमला किया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हेड कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

हरदासी खेड़ा में छेड़छाड़ को लेकर हुई मारपीट व सफारी कार फूंकने की घटना के बाद 23 सितंबर को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में उपनिरीक्षक संजीव कुमार व हेड कांस्टेबल अजय कुमार शुक्ला की पिकेट ड्यूटी लगाई गई थी। उपनिरीक्षक कुछ देर के लिए पिकेट से दूर गए थे।

इसी दौरान मारपीट के मामले में आरोपित एक पक्ष का युवक रोहित तिवारी डंडा लेकर पहुंचा और अजय कुमार शुक्ला से गाली-गलौज करने लगा। अजय पर डंडे से हमला किया। उन्होंने घटना की जानकारी उपनिरीक्षक संजीव कुमार को दी। उनके मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपित वहां से भाग गया। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में घटना कैद मिली।