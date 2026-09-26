लखनऊ में 70 साल की महिला के साथ गैंगरेप के बाद हत्या मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

संवाद सूत्र, लखनऊ। मोहनलालगंज में सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक 70 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

आरोपितों ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस के अनुसार, मारपीट के दौरान महिला लोहे की चारपाई पर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद, डर के मारे आरोपितों ने शव को प्लॉट के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया।

बुधवार की रात, मोहनलालगंज के एक गांव में यह घटना हुई। मृतका के बेटे ने आरोप लगाया कि आरोपित राजेश नग्न अवस्था में भागते हुए कैमरे में कैद हुआ। इस मामले में राजेश उर्फ गुड्डू और हरिराम के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।