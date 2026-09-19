प्रयागराज में जमीन का फर्जी बैनामा: कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोगी, जागरण, नैनी। यमुनापार के डांडी में एक जमीन का फर्जी बैनामा करने के मामले में नैनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल कुमार द्विवेदी समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई डीसीपी यमुनानगर के निर्देश पर हुई।

नैनी थाना क्षेत्र के डांडी निवासी धर्मराज पटेल पुत्र स्व. ननका पटेल की तहरीर के मुताबिक मौजा डांडी में उनके पांच भाई मोतीलाल, गरीबदास, जगेसर, रोशन लाल तथा भैरोलाल का 500 वर्ग मीटर जमीन है, जिसमें सभी को 1/6 का हिस्सा मिला था। उनके तीन भाई मोतीलाल, गरीबदास, जगेसर और रोशन लाल ने अपना-अपना संपूर्ण अंश पंजीकृत बैनामा करके गंगा सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव व कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल कुमार द्विवेदी को बेच दिया था।