योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के कसारी-मसारी इलाके को कृष्णपुरी नाम दिया, दोहराया- गरीबों की जमीन को छीनने वाले माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे

जागरण संवाददाता, प्रयगाराज। संगम नगरी के कसारी-मसारी इलाके को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्णपुरी नाम दिया है। उन्होंने कहा कि अब यह कृष्णपुरी के नाम से जाना जाएगा। यहीं पर माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों से मुक्त कराई गई लगभग 15 बीघा जमीन पर 602 फ्लैट का पद्मलोक अपार्टमेंट बनाया जाना है, जिसकी मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कर शुरुआत कराई।

मुख्यमंत्री योगी आदितयनाथ ने प्रयागराज में एक बार फिर दोहराया कि गरीबों की जमीन को छीनने वाले माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे। अब किसी माफिया ने गरीबों की जमीन छीनी तो हम उसकी और उसके बाप दादाओं तक की जमीन को ले लेंगे।