राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में महाशय मसूरिया दीन पासी भी जेल गए थे : योगी आदित्यनाथ

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गुरुवार को प्रयागराज आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहता हूँ कि आजादी की लड़ाई में सिर्फ नेहरू गांधी ही जेल नहीं गए, बल्कि महाशय मसूरिया दीन पासी भी जेल गए थे। दो-चार दिन या दो-चार महीने नहीं बल्कि 9 साल तक जेल कि सलाखों के पीछे रहा कर आजादी की आवाज बुलंद की। इतिहास के कालचक्र ने महाशय मसूरिया दीन पासी को भुला दिया था।

सीएम बोले कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ऐसा महापुरुषों को सम्मान दिला रही है। जिस चौराहे पर महाशय मसूरिया दीन पासी की प्रतिमा स्थापना हुई है उस चौराहे का उनके नाम से नामकरण करने की घोषणा की। प्रयागराज के किसी एक संस्थान को भी महाशय मसूरिया दीन पासी का नाम देने और वहां पर उनकी प्रतिमा की स्थापना करने का ऐलान भी किया।