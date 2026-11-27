जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में छात्रा के साथ सरेआम मारपीट, अभद्रता और कपड़े फाड़ने के प्रयास की घटना के बाद विवादों में आए चीफ प्राक्टर डॉ. मान सिंह को कॉलेज प्रशासन ने पद से हटा दिया है। उनकी जगह राजनीतिक शास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अखिलेश त्रिपाठी को अगले आदेश तक नया चीफ प्राक्टर नियुक्त किया गया है। 26 नवंबर को प्राचार्य प्रो. आनंद शंकर सिंह की ओर से जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से यह बदलाव किया गया है।

कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की एक अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ हुई घटना ने परिसर की सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। आरोप था कि पिछले दिनों दोपहर विभाग जाते समय परास्नातक के छात्र अंकुर सिंह ने छात्रा को जातिसूचक गालियां दीं और विवाद के बाद उसके साथ मारपीट की। छात्रा का आरोप था कि उसने प्राक्टर से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई, लेकिन उसे ही डांट दिया गया। इसके बाद आरोपित ने उसके बाल पकड़कर पिटाई की और कपड़े फाड़ दिए।

पीड़िता की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में आरोपित छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी प्रकरण को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) प्रयाग महानगर ने 25 नवंबर को प्रदर्शन किया और पिछले ढाई महीने से अराजक वातावरण का आरोप लगाते हुए चीफ प्रॉक्टर को 24 घंटे में हटाने की मांग कर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई थी।