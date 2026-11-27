प्रयागराज: ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के प्रॉक्टर मान सिंह पद से हटाए गए, छात्रा से मारपीट व अभद्रता मामले में विवादों में थे
ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के प्रॉक्टर मान सिंह को छात्रा से मारपीट और अभद्रता के मामले में पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह डॉ. अखिलेश त्रिपाठी को नया चीफ प्रॉक्टर नियुक्त किया गया है।
HighLights
ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में छात्रा की पिटाई कर कपड़े फाड़ने के प्रयास के बाद उठा था विवाद
कर्नलगंज थाने में कॉलेज के छात्र के खिलाफ दर्ज है मुकदमा, अभी तक नहीं हो सकी गिरफ्तारी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में छात्रा के साथ सरेआम मारपीट, अभद्रता और कपड़े फाड़ने के प्रयास की घटना के बाद विवादों में आए चीफ प्राक्टर डॉ. मान सिंह को कॉलेज प्रशासन ने पद से हटा दिया है। उनकी जगह राजनीतिक शास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अखिलेश त्रिपाठी को अगले आदेश तक नया चीफ प्राक्टर नियुक्त किया गया है। 26 नवंबर को प्राचार्य प्रो. आनंद शंकर सिंह की ओर से जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से यह बदलाव किया गया है।
कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की एक अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ हुई घटना ने परिसर की सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। आरोप था कि पिछले दिनों दोपहर विभाग जाते समय परास्नातक के छात्र अंकुर सिंह ने छात्रा को जातिसूचक गालियां दीं और विवाद के बाद उसके साथ मारपीट की। छात्रा का आरोप था कि उसने प्राक्टर से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई, लेकिन उसे ही डांट दिया गया। इसके बाद आरोपित ने उसके बाल पकड़कर पिटाई की और कपड़े फाड़ दिए।
पीड़िता की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में आरोपित छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी प्रकरण को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) प्रयाग महानगर ने 25 नवंबर को प्रदर्शन किया और पिछले ढाई महीने से अराजक वातावरण का आरोप लगाते हुए चीफ प्रॉक्टर को 24 घंटे में हटाने की मांग कर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई थी।
इसके अगले दिन कॉलेज प्रशासन ने डॉ. मान सिंह को पदमुक्त कर दिया। एबीवीपी के महानगर मंत्री प्रतीक मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद शैक्षणिक परिसरों में सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रतिबद्ध है। महानगर महाविद्यालय कार्य संयोजक शांतनु मिश्रा ने कहा कि चीफ प्राक्टर की नीतियों के कारण परिसर में अराजकता का माहौल बना था।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।